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Европа должна быть готова к сдерживанию России, заявил Макрон

Макрон: Европа должна быть готова сдержать РФ, если она зайдёт слишком далеко
11 мая 2024, 15:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Европейские страны должны быть готовы к сдерживанию России, если она «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.


Вместе с тем Макрон выразил надежду, что Франции не придётся вступать к боевые действия, поскольку страна, по его словам, является «не державой войны, а державой мира». Однако, если Европа желает мира, то его необходимо защищать.

В связи с этим французский президент указал на необходимость наращивания количества вооружения. Также он призвал быть более убедительными по отношению к противнику, говоря ему, что в случае возникновения угрозы последует вмешательство.

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#политика
В Испании участница марша памяти жертв НАТО несла фото военкора «Известий» Ерёмина
В Мадриде прошёл марш памяти жертв НАТО
11 мая 2024, 15:39

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Жители и гости Мадрида прошли по улицам города в память о жертвах НАТО. Об этом пишет РЕН ТВ.
Одна из участниц марша держала в руках фотографию российского военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который погиб во время съёмок сюжета в зоне СВО от украинского обстрела.

Женщина рассказала, что пришла на этот марш, потому что выступает против войны НАТО и убийства журналистов. Именно поэтому она принесла фотографию российского журналиста.

Вдоль всего маршрута стояли полицейские, которые никак не пресекали шествие участников акции.

Напомним, что «Известия» 19 апреля сообщили о гибели своего военкора Семёна Ерёмина в зоне СВО. Он работал в зоне боевых действий с самого начала конфликта.

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Стало известно, кто займет пост министра здравоохранения в новом правительстве
РБК: Михаил Мурашко сохранит пост главы Минздрава в новом правительстве
11 мая 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Михаил Мурашко войдет в состав нового правительства России и продолжит занимать должность министра здравоохранения. Об этом информирует РБК.
Мурашко возглавил Минздрав в 2020 году, когда вошел в состав первого правительства Михаила Мишустина. Рассмотрение кандидатов в министры состоится 14 мая.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#минздрав
#владимир путин
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#правительство
#пост
#рф
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ФСВТС выведена из подчинения Минобороны РФ
11 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/vladj55

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству выведена из подчинения Минобороны РФ, соответствующая информация содержится в указе главы РФ Владимира Путина.
Согласно приложению к указу, где передается структура министерств и федеральных служб, в подчинении Минобороны остается только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же находится в числе федеральных служб, подчиненных президенту.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация ​президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с ​Конституцией РФ, после этого правительство сложило свои полномочия.

​Позже Владимир Путин подписал указ, возвращающий полномочия председателя правительства Михаилу Мишустину. Он занимает эту должность с 2020 года.

11 мая глава российского государства утвердил новую структуру правительства РФ.

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#минобороны рф
#владимир путин
#правительство
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В ДНР допустили, что Запад «ликвидирует» Зеленского
Пушилин: Запад может устранить Зеленского
11 мая 2024, 14:31

Запад может «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, западные власти держат Зеленского до тех пор, пока это выгодно и эффективно. Однако затем возможны два пути: либо в стране произойдёт военный переворот и Зеленского отстранят, либо его ликвидируют, обвинив при этом Россию.

Если рассматривать первый путь, то здесь, по словам Пушилина, нужно действовать «ярко, красиво и духоподъёмно» для тех граждан страны, которые до сих пор введены в заблуждение и действительно надеяться на помощь со стороны Запада.

Согласно второму прогнозу, Запад предпочтёт ликвидировать Зеленского. При этом вину за это переложат на Россию.

Пушилин подытожил, что в любом случае будет незавидной.

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#владимир зеленский
#денис пушилин
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#политика
#запад
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Путин утвердил структуру нового правительства
11 мая 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что под изменение попало распределение полномочий между вице-премьерами. В новом составе нет замглавы кабмина - руководителя Минпромторга.

Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей. Уточняется, что полпред президента в ДФО и руководитель аппарата премьер-министра будут иметь статус заместитель председателя правительства.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#владимир путин
#правительство
#президент
#россия
#министр
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Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым
11 мая 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Мероприятие проходило в Кремле.
Российский лидер отметил, что в ходе встречи следует обсудить те вопросы, которые требуют особо внимания. По словам президента, в рамках «Ростеха» сосредоточен большой объем гражданской и оборонной промышленности.

Глава российского государства подчеркнул, что никаких сбоев в нынешней работе до формирования нового кабинета министров быть не должно.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#мид
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Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
FT: после визита Си Цзиньпина Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США
11 мая 2024, 13:12

Фото: iStock/TheaDesign

Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров Китая в противостоянии с США. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, Будапешт теперь является членом того, что «Си Цзиньпин называет «кругом друзей» Пекина». Укрепление связей между двумя государствами позволит Венгрии претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР.

Уточняется, что углубление отношений несет в себе геополитический посыл.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. По словам лидера Китая, страны бросили вызов силовой политике в условиях нестабильного международного положения.

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#политика
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МИД: Предприятия в Финляндии останавливаются из-за русофобской политики
11 мая 2024, 10:57

Русофобская политика финский властей приводит к тому, что в стране останавливаются промышленные предприятия, а туристический бизнес несёт серьёзные убытки, с таким заявлением выступил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, в последнее время финские власти активно пропагандировали мид о некой «угрозе с Востока», в который начали верить и простые граждане.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Беляев.

Он также подчеркнул, что помимо промышленности, серьёзные убытки страна несёт и в туристической сфере. Для миллионов российских путешественников, которые любили посещать Финляндию, власти страны закрыли границы, отчего теперь сами страдают.

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#финляндия
#россия
#промышленность
#туризм
#мид рф
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Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта
Посол Германии Егер: членство Украины в НАТО нереально, пока идет война
11 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Посол назвал этот возможный политический процесс нереальным в настоящее время. Егер отметил, что в Североатлантическом альянсе имеется консенсус по вопросу вступления Украины в блок, однако сейчас усилия стран-участниц направлены только на поддержку Киева на поле линии боевого соприкосновения.

Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.

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