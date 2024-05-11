Европа должна быть готова к сдерживанию России, заявил Макрон

Фото: сайт Кремля
Европейские страны должны быть готовы к сдерживанию России, если она «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
Вместе с тем Макрон выразил надежду, что Франции не придётся вступать к боевые действия, поскольку страна, по его словам, является «не державой войны, а державой мира». Однако, если Европа желает мира, то его необходимо защищать.
В связи с этим французский президент указал на необходимость наращивания количества вооружения. Также он призвал быть более убедительными по отношению к противнику, говоря ему, что в случае возникновения угрозы последует вмешательство.
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Анастасия Чинкова