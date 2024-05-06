Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон

Фото: сайт Кремля
Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.
Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.
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Анастасия Хохлова