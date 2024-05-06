Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон

Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.