Европа готовит провокацию: в Венгрии заявили о планах сорвать встречу Путина и Трампа
ЕС ищет способ не допустить саммита Путина и Трампа в Будапеште
Венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил в своём блоге, что страны Европейского союза пытаются сорвать предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который должен пройти в Будапеште.
По его словам, в Европе ищут любые способы препятствовать мирным переговорам, а сама ситуация становится всё более напряжённой.
«Наступают опасные времена», — отметил аналитик.Ранее российский дипломат Родион Мирошник утверждал, что в случае, если Киеву не удастся склонить Трампа на свою сторону, в Брюсселе или Лондоне могут дать «добро» на провокации против России.