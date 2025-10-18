18 октября 2025, 23:09

ЕС ищет способ не допустить саммита Путина и Трампа в Будапеште

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил в своём блоге, что страны Европейского союза пытаются сорвать предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который должен пройти в Будапеште.





По его словам, в Европе ищут любые способы препятствовать мирным переговорам, а сама ситуация становится всё более напряжённой.





«Наступают опасные времена», — отметил аналитик.