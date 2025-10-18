Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины

18 октября 2025, 18:09

Медведев: тезис Трампа о признании России и Украины победителями не работает

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Тезис президента США Дональда Трампа о признании РФ и Украины победителями не работает, так как окончание боевых действий приведет к смерти киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.