Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины
Тезис президента США Дональда Трампа о признании РФ и Украины победителями не работает, так как окончание боевых действий приведет к смерти киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер призвал Россию и Украину признать взаимную победу в конфликте. Медведев заявил, что это не относится к РФ, подчеркнув, что государству нужна победа с известными всем условиями.
Зеленский понимает, что в своей стране его не признают победителем, отметил российский политик. По его словам, логическим завершением конфликта будет «смерть режима».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
