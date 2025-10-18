Достижения.рф

Трамп объявил о потоплении «подводного каравана» с наркотиками

Трамп объявил об уничтожении «наркоподлодки» — двое выживших отправятся под суд
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки», перевозившей наркотики в сторону Соединённых Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.



По словам Трампа, на борту судна находились четверо человек — двое погибли, а двое выживших будут переданы властям Эквадора и Колумбии для суда.

«Под моим руководством Соединённые Штаты не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными веществами ни по суше, ни по морю», — подчеркнул президент.
Трамп также заявил, что администрация рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как «фактического босса» двух крупнейших преступных группировок — Картеля Солнц и Трен-де-Арагуа, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США.
Софья Метелева

