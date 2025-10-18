Трамп объявил о потоплении «подводного каравана» с наркотиками

18 октября 2025, 22:44

Трамп объявил об уничтожении «наркоподлодки» — двое выживших отправятся под суд

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки», перевозившей наркотики в сторону Соединённых Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.





По словам Трампа, на борту судна находились четверо человек — двое погибли, а двое выживших будут переданы властям Эквадора и Колумбии для суда.





«Под моим руководством Соединённые Штаты не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными веществами ни по суше, ни по морю», — подчеркнул президент.