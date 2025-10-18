Достижения.рф

Грязнов о проекте туннеля РФ–США: конкуренции с Севморпутем не будет

Туннель на Аляску не сможет потеснить Северный морской путь
Фото: Istock / niphon

Директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Илья Грязнов прокомментировал идею строительства туннеля между Россией и Аляской. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, технологии для реализации проекта существуют, однако для его полноценной работы необходимо развёртывание инфраструктуры на территориях обеих стран.

«Но необходимым условием строительства и дальнейшей эксплуатации туннеля является разворачивание социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры с обеих сторон», — отметил специалист.
Грязнов подчеркнул, что проект не сможет конкурировать с Северным морским путём, несмотря на недавний интерес к идее со стороны президента США Дональда Трампа.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0