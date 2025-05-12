Зеленский прилетит в Стамбул при любых условиях

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский прилетит на переговоры с Россией в Стамбул даже в случае отказа РФ от прекращения огня. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимный источник из Украины.
«Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией. Соответствующее предложение высказал глава РФ Владимир Путин. Дата предстоящего диалога сторон назначена на 15 мая.
Напомним, что Владимир Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий. При это РФ настроена заключить долгосрочный мир.
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