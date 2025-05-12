Рубио: приоритетом США на Украине является завершение боевых действий

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По словам госсекретаря США Марко Рубио, главным приоритетом американской администрации на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Об этом сообщает Госдепартамент.
«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — говорится в сообщении.
Об этом Марко Рубио заявил во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Помимо Украины, представители стран обсудили ситуацию по конфликту между Индией и Пакистаном. Рубио и Лэмми считают, что странам необходимо сохранять режим прекращения огня.
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