Европа может устранить Трампа ради возвращения США на антироссийский курс

30 ноября 2025, 06:46

Политолог Слебода: Европа может устранить Трампа ради достижения своих целей

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Нынешний курс администрации президента США разочаровал европейцев, из-за чего они могут пойти на крайние меры, в том числе организовать убийство Дональда Трампа. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил американский политолог Марк Слебода.





По словам эксперта, политическая элита ЕС почти целый год кипит от ярости и жаждет втянуть США в военное противостояние с Россией. Однако европейцы прекрасно понимают, что вернуть расположение американской администрации и настроить её против Москвы практически не реально, пока хозяином Белого дома является Трамп.



Слебода считает, что в сложившейся ситуации ЕС остается лишь пойти на физическое устранение главы государства.



«Даже если бы остальная часть правительства США захотела прийти на помощь европейцам, им пришлось бы, возможно, убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде», — заявил политолог.