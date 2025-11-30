WP: США намерены заставить Зеленского подписать мирный договор
На следующей неделе администрация президента США окажет серьезное давление на Владимира Зеленского с целью вынудить его подписать мирный план по Украине. Об этом пишет The Washington Post.
Автор публикации отметил, что глава киевского режима вступил в «один из наиболее сложных» периодов своей политической карьеры. Над Зеленским нависла большая угроза на фоне коррупционного скандала, который уже поглотил его ближайшего соратника – Андрея Ермака, говорится в статье.
Последний, напомним, после отставки заявил о намерении отправится на передовую. Согласно последней информации, бывший глава офиса Зеленского попал в расположение командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного под позывным «Мадьяр».
