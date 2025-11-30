«Политическое землетрясение»: Орбан предрек ЕС глобальные перемены

30 ноября 2025, 04:30

Орбан: признание поражения Украины приведет к «политическому землетрясению» в ЕС

Фото: istockphoto / Marcos Silva

Евросоюз потерпел поражение в конфликте на Украине, но его лидеры боятся это признать из-за возможных серьезных политических последствий. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Ньиредьхазе, которое транслировал телеканал M1.





В своем обращении он сказал, что военное поражение всегда приводит к серьезным последствиям. По словам Орбана, еще в 2022 году Украина могла пойти на сделку, но не сделала этого из-за давления «западных партнеров», погубив тем самым сотни тысяч своих граждан.



«Кто признает, что в этом случае сотни тысяч украинцев могли бы остаться в живых, а Украина обрела бы больше территории? Война проиграна, но признание этого может вызвать политическое землетрясение», — отметил Орбан.