Европа настаивает — ВСУ не должны иметь лимитов в предложении по урегулированию конфликта
ЕС готов убрать пункт об ограничении численности ВСУ из мирного плана
Лидеры стран Евросоюза рассматривают изменение своего встречного плана по урегулированию конфликта на Украине — из документа могут исключить требование о сокращении численности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американских госструктурах.
Собеседник агентства отметил, что европейские государства намерены твердо отстаивать позицию, согласно которой численность украинской армии не должна ограничиваться.
«Европейцы будут настаивать на сохранении ВСУ без каких-либо лимитов — этот пункт не подлежит обсуждению», — заявил он.Разработкой обновленного предложения занимаются прежде всего страны так называемой «Евротройки» — Великобритания, Германия и Франция. Ранее опубликованное заявление ЕС носило временный характер и не отражало окончательной позиции.
Также выдвигается мнение, что стратегия Европы, направленная на максимально длительный мирный процесс, имеет ограниченный ресурс. В материале подчеркивается: европейским лидерам и Владимиру Зеленскому скоро придется принять во внимание то, что президент США Дональд Трамп демонстрирует серьезное намерение полностью прекратить поддержку Киева.