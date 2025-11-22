Европа настаивает — ВСУ не должны иметь лимитов в предложении по урегулированию конфликта

22 ноября 2025, 22:59

ЕС готов убрать пункт об ограничении численности ВСУ из мирного плана

Фото: Istock / VvoeVale

Лидеры стран Евросоюза рассматривают изменение своего встречного плана по урегулированию конфликта на Украине — из документа могут исключить требование о сокращении численности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американских госструктурах.





Собеседник агентства отметил, что европейские государства намерены твердо отстаивать позицию, согласно которой численность украинской армии не должна ограничиваться.





«Европейцы будут настаивать на сохранении ВСУ без каких-либо лимитов — этот пункт не подлежит обсуждению», — заявил он.