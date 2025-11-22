В Литве снова заговорили о возможной приостановке транзита в Калининград

22 ноября 2025, 22:53

Еврокомиссар Синкявичюс допустил ограничения на перемещение грузов в Калининград

Фото: Istock / NejauPhoto

Литовские власти вновь рассматривают вариант ограничения или полной остановки транзита в Калининград в рамках усиления давления на Россию и Белоруссию. Об этом сообщает «Sputnik Литва», ссылаясь на еврокомиссара и лидера правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса.





По словам политика, любые решения в отношении грузового сообщения с российским анклавом должны приниматься не в одностороннем порядке, а в координации с другими странами Евросоюза.





«Приостановка транзита — мера крайне жёсткая, однако она возможна. Решение должно быть согласовано в рамках ЕС», — отметил он.