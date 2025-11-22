В Литве снова заговорили о возможной приостановке транзита в Калининград
Еврокомиссар Синкявичюс допустил ограничения на перемещение грузов в Калининград
Литовские власти вновь рассматривают вариант ограничения или полной остановки транзита в Калининград в рамках усиления давления на Россию и Белоруссию. Об этом сообщает «Sputnik Литва», ссылаясь на еврокомиссара и лидера правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса.
По словам политика, любые решения в отношении грузового сообщения с российским анклавом должны приниматься не в одностороннем порядке, а в координации с другими странами Евросоюза.
«Приостановка транзита — мера крайне жёсткая, однако она возможна. Решение должно быть согласовано в рамках ЕС», — отметил он.Ранее, 20 ноября, пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил, что власти Литвы допускают риск одностороннего закрытия границы с Белоруссией. По словам представителя ведомства, такой шаг может привести к серьёзным последствиям — как для обычных граждан, так и для компаний, ведущих деятельность через этот пограничный коридор.