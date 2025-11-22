В Турции заявили, что Киеву грозят серьёзные последствия из-за инициативы США
Украина оказалась в безвыходном положении на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на урегулирование конфликта. Такое мнение высказал обозреватель CNN Türk Сияменд Качмаз.
Журналист отметил, что ситуация могла бы развиваться иначе, если бы Киев согласился на стамбульские договорённости ещё в 2022 году — тогда стране удалось бы избежать масштабных потерь и разрушений.
Сейчас, по мнению эксперта, Украина столкнулась с дилеммой: если Киев согласится на план Трампа — внутри страны последует резкая негативная реакция. Если же Украина отвергнет инициативу — как неоднократно подчёркивает Россия, время играет против неё, и риск утраты новых территорий только растёт. В результате, процесс зашёл в тупик.
Качмаз также отметил противоречивую позицию украинского президента Владимира Зеленского: в коммуникации с Трампом он выражает симпатию к мирному плану, однако после переговоров с европейскими лидерами меняет своё отношение.
