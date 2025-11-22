В Турции заявили, что Киеву грозят серьёзные последствия из-за инициативы США

22 ноября 2025, 21:55

В Турции заявили, что Украина зашла в тупик из-за мирного плана Трампа

Фото: Istock / zlyka2008

Украина оказалась в безвыходном положении на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на урегулирование конфликта. Такое мнение высказал обозреватель CNN Türk Сияменд Качмаз.