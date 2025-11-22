Трамп поставил под сомнение мирный план США по Украине

22 ноября 2025, 21:36

Трамп: предложенный США план урегулирования по Украине не является окончательным

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заинтриговал Киев и союзников новым заявлением по Украине. Его слова приводит РЕН ТВ.





Трамп выступил перед журналистами в столице США 22 ноября. Он пояснил, что план урегулирования украинского кризиса, который Вашингтон предложил, не является окончательным вариантом для Киева. Трамп дал ответ на соответствующий вопрос репортеров.

«Нет. Даже близко нет», — заявил он.