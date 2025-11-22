Трамп поставил под сомнение мирный план США по Украине
Трамп: предложенный США план урегулирования по Украине не является окончательным
Президент США Дональд Трамп заинтриговал Киев и союзников новым заявлением по Украине. Его слова приводит РЕН ТВ.
Трамп выступил перед журналистами в столице США 22 ноября. Он пояснил, что план урегулирования украинского кризиса, который Вашингтон предложил, не является окончательным вариантом для Киева. Трамп дал ответ на соответствующий вопрос репортеров.
«Нет. Даже близко нет», — заявил он.Американский лидер подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся достичь мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что этот процесс давно должен был завершиться. Трамп указал, что Вашингтон предпринимает все возможные усилия, чтобы завершить разногласия. Он акцентировал внимание на решимости своей администрации работать в этом направлении.
