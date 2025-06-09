«Стать сильнее»: Виктор Орбан призвал перейти к радикальным мерам из-за России

09 июня 2025, 12:53

Орбан: для ведения диалога с Россией Европа должна быть сильной

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Европейские государства должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI.