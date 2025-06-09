«Стать сильнее»: Виктор Орбан призвал перейти к радикальным мерам из-за России

Орбан: для ведения диалога с Россией Европа должна быть сильной
Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Европейские государства должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI.



Политик отметил, что в настоящее время Европа слаба, поэтому она нуждается в поддержке США. Однако в долгосрочной перспективе ЕС должен стать сильнее.

Ранее в этот день президент Эстонии Алар Карис заявил, что его государству придётся восстанавливать отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

Напомним, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остаётся открытой к диалогу с альянсом, однако на равноправной основе. При этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию.

Анастасия Чинкова

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