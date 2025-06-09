«Стать сильнее»: Виктор Орбан призвал перейти к радикальным мерам из-за России
Европейские государства должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI.
Политик отметил, что в настоящее время Европа слаба, поэтому она нуждается в поддержке США. Однако в долгосрочной перспективе ЕС должен стать сильнее.
Ранее в этот день президент Эстонии Алар Карис заявил, что его государству придётся восстанавливать отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остаётся открытой к диалогу с альянсом, однако на равноправной основе. При этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию.
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