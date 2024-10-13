«Европа не имеет преимуществ»: на Западе заговорили о крахе амбиций ЕС

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Европейский союз находится на грани важного переломного момента, и времени у Европы почти не осталось, чтобы сохранить место в жестоком и стремительно меняющемся мире. Об этом сообщает 13 октября новостное агентство Блумберг.
«У Евросоюза почти не осталось времени, чтобы сохранить свое место в жестоком мире», — гласит заголовок статьи.
Агентство отмечает, что сочетание политического тупика, внешних угроз и экономического спада грозит разрушить все амбиции ЕС. В частности надежду стать самостоятельной глобальной силой. Это заставляет страны Евросоюза защищать собственные интересы, а не союза.
В статье упоминается, что у США и Китая тоже есть свои проблемы, но у них есть системы, которые централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии.
«Европа не имеет ни одного из этих преимуществ», — делают вывод в статье.
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Лия Мурадьян