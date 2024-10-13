Европа недовольна Туском из-за решения Польши отказать в убежище мигрантам

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Правозащитная организация Amnesty International выразила недовольство премьер-министру Польши Дональду Туску за его намерение отказать мигрантам в убежище.
Дональд Туск, выступая на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве, заявил, что Польша намерена временно приостановить предоставление убежища мигрантам.
Amnesty International напомнила, что право на убежище является основным правом человека.
Правозащитники подчеркивают, что согласно международным нормам любой человек, подвергающийся преследованию или риску серьезного вреда, имеет право на международную защиту, включая убежище.
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Amnesty International напомнила, что право на убежище является основным правом человека.
«Приостановление этих прав, даже временное, неприемлемо и противоречит Женевской конференции и Всеобщей декларации прав человека», — говорится в заявлении международной организации.
Правозащитники подчеркивают, что согласно международным нормам любой человек, подвергающийся преследованию или риску серьезного вреда, имеет право на международную защиту, включая убежище.
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Лия Мурадьян