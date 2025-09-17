17 сентября 2025, 22:27

ТАСС: Европа не откажется покупать российскую нефть

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Сценарий, при котором Европа полностью откажется от закупок российской нефти, нереалистичен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.





Ранее ЕС призывал США ужесточить санкции против Москвы. При этом американский президент Дональд Трамп предложил, чтобы сам ЕС прекратил закупки российской нефти, ввёл пошлины против стран, продолжающих торговлю с РФ, и использовал замороженные российские активы.





«Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», — сказал неназванный источник.