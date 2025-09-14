Украина отказалась от индийской нефти
Крупнейшая нефтяная компания Украины «Укрнафта» прекратит покупать нефтепродукты индийского происхождения. Об этом сообщает «Лента.ру».
В настоящий момент предприятие готовится ко второму этапу тендеров на закупку бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа. Их поставят в октябре и четвертом квартале этого года. В тендерах не будут участвовать энергоресурсы из России, Беларуси, Ирана и Индии.
Последнее государство впервые фигурирует в этом списке. В заявках на тендер теперь должна указываться страна происхождения сырья. Не исключено, что ограничения на индийское топливо связаны с тем, что республика является одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Ранее министр нефтяной отрасли Индии Хардип Сингх Пур заявил, что Нью‑Дели предотвратил катастрофический рост мировых цен на нефть, начав активно закупать российское сырье.
