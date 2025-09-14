Украина отказалась от индийской нефти

14 сентября 2025, 08:58

«Укрнафта» отказалась покупать нефть индийского происхождения

Фото: iStock/ronniechua

Крупнейшая нефтяная компания Украины «Укрнафта» прекратит покупать нефтепродукты индийского происхождения. Об этом сообщает «Лента.ру».