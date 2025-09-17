Удар по нефтянке: атаки дронов за неделю парализовали ключевые порты России
Атаки беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру России могут вынудить нефтяные компании сократить добычу.
Критическая ситуация сложилась после серии атак на балтийские порты: Усть-Луга до сих пор работает на половину мощности после августовских ударов, а Приморск, обрабатывающий свыше 1 млн баррелей в сутки, временно остановил операции после попаданий дронов 13 сентября. Это ограничило возможности экспорта накопленных объёмов нефти, высвободившихся из-за сокращения переработки на повреждённых НПЗ.
Агентство Reuters со ссылкой на три отраслевых источника сообщает, что «Транснефть» официально предупредила производителей о возможном сокращении приёмки нефти в систему. В заявлении компания назвала эти данные фейком, но источники настаивают, что инфраструктурные ограничения уже влияют на логистику.
Аналитики JP Morgan подтверждают, что способность России поддерживать экспорт под угрозой из-за нехватки свободных мощностей хранения. Goldman Sachs оценивает потерю перерабатывающих мощностей в 300 тыс. баррелей в сутки, но прогнозирует лишь незначительное сокращение добычи благодаря сохраняющемуся спросу со стороны азиатских покупателей.
Читайте также: