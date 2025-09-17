Удар по нефтянке: атаки дронов за неделю парализовали ключевые порты России

17 сентября 2025, 02:18

Из-за ударов ВСУ по Усть-Луге и Приморску «Транснефть» ограничила приём нефти

Фото: Istock/zhengzaishuru

Атаки беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру России могут вынудить нефтяные компании сократить добычу.