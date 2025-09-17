Поставки нефти из РФ рухнули, пишет Bloomberg
Морской экспорт российской нефти за неделю опустился до 3,18 млн баррелей в сутки (б/с), потеряв 934 тысячи б/с. Об этом пишет Bloomberg.
В материале говорится, что четырехнедельное скользящее среднее при этом незначительно выросло — с 3,42 млн до 3,46 млн б/с за счёт более высоких показателей предыдущих недель. По данным агентства, в результате недавних атак на порты Балтийского моря в Приморске повреждения получили два танкера, а из Усть-Луги отправили только около половины объёма предыдущей недели.
Эксперты связывают это с ударами по трём насосным станциям, подававшим нефть на терминал.
Bloomberg предупреждает, что удары беспилотников по НПЗ и портовой инфраструктуре могут вынудить российские нефтекомпании снизить добычу. Нарушение приёма сырья на переработку и быстро заполняющиеся хранилища лишают возможности направлять лишние баррели на экспорт.
