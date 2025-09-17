Поставки нефти из РФ рухнули, пишет Bloomberg

17 сентября 2025, 21:17

Bloomberg: нефтяные поставки из России рухнули после атаки БПЛА на порты Балтики

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Морской экспорт российской нефти за неделю опустился до 3,18 млн баррелей в сутки (б/с), потеряв 934 тысячи б/с. Об этом пишет Bloomberg.