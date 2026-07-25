Европа опасается сильной зависимости от США после отказа от газа из РФ

25 июля 2026, 04:42

NYT: Европа опасается чрезмерной зависимости от США после отказа от газа из России

Фото: iStock/ffikretow

В Европе оборонные и энергетические компании опасаются попасть в новую зависимость от США после отказа от российского газа. Об этом пишет The New York Times (NYT).