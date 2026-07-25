Европа опасается сильной зависимости от США после отказа от газа из РФ
В Европе оборонные и энергетические компании опасаются попасть в новую зависимость от США после отказа от российского газа. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Примерно через полгода Евросоюз полностью прекратит закупки российского сжиженного природного газа. Чтобы компенсировать потерю, ЕС кратно нарастил импорт американского топлива: сейчас на него приходится около двух третей поставок СПГ, а к концу десятилетия доля США может вырасти до 80%.
Это вызывает тревогу у европейских оборонных и энергетических структур, которые считают, что Вашингтон получит слишком сильное влияние на внутреннюю политику Европы, особенно с учётом «непредсказуемости» нынешней американской администрации.
По мнению бывшего заместителя командующего силами НАТО в Европе Ричарда Ширреффа, в текущей ситуации создавать такую зависимость от США было бы неосмотрительно. Признавая риски, Европа намерена активнее развивать собственную возобновляемую энергетику для промышленности, отопления и транспорта.
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