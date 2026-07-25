К тушению производственного ангара в Москве привлекли два вертолёта
В Москве для тушения производственного ангара привлекли два вертолёта. При этом площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Напомним, что в ночь на 25 июля огонь охватил здание на Автомобильном проезде на юго-востоке столицы. Изначально спасатели оценивали площадь пожара в тысячу «квадратов», однако позднее пламя распространилось на более обширную территорию. В районе происшествия наблюдается сильное задымление, густой дым виден за несколько километров.
Сейчас на месте работают около ста специалистов и 28 единиц техники. С воздуха помощь оказывают вертолёты – на кадрах в соцсетях видно, как они сбрасывают воду на горящий ангар. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кемеровской области полицейские задержали 47-летнего водителя, который, находясь за рулем автомобиля, сбил подростка на питбайке и скрылся с места аварии.
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