К тушению производственного ангара в Москве привлекли два вертолёта

25 июля 2026, 03:43

Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы достигла трёх тысяч квадратов

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве для тушения производственного ангара привлекли два вертолёта. При этом площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.