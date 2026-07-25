Мужчину, трогавшего детей во Дворце культуры в Питере, схватили в женском туалете
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним. Он приставал к детям во Дворце культуры им. С.М. Кирова на Большом проспекте Васильевского округа. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росгвардия Петербурга».
Согласно публикации, в администрацию учреждения начали поступать жалобы от посетителей. Неизвестный мужчина часто лез к ребятам, когда те выходили из Дворца культуры после занятий. Он также пытался касаться несовершеннолетних.
Персоналу удалось установить приметы странного гражданина по камерам видеонаблюдения. Когда подозреваемый снова появился в здании, работники сразу нажали тревожную кнопку. Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили мужчину в женском туалете, где он пытался укрыться.
Задержанным оказался 44-летний безработный, его доставили в отдел полиции. В настоящий момент проводится проверка по факту причастности этого человека к совершению противоправных действий в отношении малолетних детей.
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