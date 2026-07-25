Мужчину, трогавшего детей во Дворце культуры в Питере, схватили в женском туалете

25 июля 2026, 02:12

Росгвардейцы задержали мужчину, трогавшего детей во Дворце культуры в Петербурге

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним. Он приставал к детям во Дворце культуры им. С.М. Кирова на Большом проспекте Васильевского округа. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росгвардия Петербурга».