Европа отрабатывает сценарий блокады Калининграда, сообщил военкор
В Европе идут учения Grand Eagle 2025, где отрабатывается переброска войск через 65‑километровый коридор в Литве. Этот участок называют самым уязвимым и ключевым путем к Калининграду, пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram‑канале.
По мнению журналиста, такой сценарий может служить прямой провокацией против России. Блокада Калининграда рассматривается как инструмент давления, и маневры фактически моделируют подобную ситуацию.
Grand Eagle проходят с 18 августа по 30 сентября в составе более масштабных маневров Quadriga 2025. В учениях задействовали свыше восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, десятки кораблей и самолетов и тысячи единиц техники.
В материале отмечается, что Европа укрепляет восточные рубежи и готовится к возможной крупной войне к 2030 году, а серии подобных тренировок могут привести к эскалации и втянуть Россию в открытую конфронтацию.
