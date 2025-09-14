Европа отрабатывает сценарий блокады Калининграда, сообщил военкор

14 сентября 2025, 15:12

Военкор Коц: Европа ведет подготовку к блокаде Калининграда

Фото: istockphoto/ffikretow

В Европе идут учения Grand Eagle 2025, где отрабатывается переброска войск через 65‑километровый коридор в Литве. Этот участок называют самым уязвимым и ключевым путем к Калининграду, пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram‑канале.