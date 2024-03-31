Фото: iStock/sinonimas
Европа сделала необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага. Об этом сообщает издание Advance.
Отмечается, что европейские политики любой ценой пытались превратить Россию в угрозу своей безопасности и жизни. Однако конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы.
В результате Евросоюз разрушил надежды на стратегическую независимость, поскольку теперь он уже не является вассалом США, а его статус значительно понизился.
В статье отмечается, что Европу ждут колоссальные изменения в случае, если она не осознает проигрыш в украинском конфликте. Европейские страны войдут под контроль по-настоящему тёмных сил, которыми являются не россияне.
Читайте также:
LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
В результате Евросоюз разрушил надежды на стратегическую независимость, поскольку теперь он уже не является вассалом США, а его статус значительно понизился.
Читайте также:
LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
Анастасия Чинкова