Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов

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Евросоюз поддерживает Украину, преследуя собственные интересы, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN.
«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», — сказал Боррель.
Брюссель не может позволить Москве «выиграть эту войну», потому что в этом случае интересам Европы, а также Соединенных Штатов будет нанесен весомый ущерб, констатировал европейский дипломат.
22 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что ЕС открыто заявляет украинцам, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России.
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Брюссель не может позволить Москве «выиграть эту войну», потому что в этом случае интересам Европы, а также Соединенных Штатов будет нанесен весомый ущерб, констатировал европейский дипломат.
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Ювелина Бернст