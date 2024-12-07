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Европа придумала наказание для Грузии

В Литве придумали наказание для Грузии за «подавление» протестов
Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Министр иностранных дел Литвы Габрииэлюс Ландбергис поделился идеей, как наказать Грузию за «подавление» протестов. По его мнению, следует ограничить экспорт, как это было проделано с Белоруссией в 2010 году.
Об этом политик написал в своей социальной сети Х. Министр напомнил, что в 2010 году в ответ на разгон демонстрации в Минске Евросоюз наложил эмбарго на оборудование и оружие, используемые силовыми структурами.

«Думаю, нам уже пора думать об аналогичном шаге. Если власть применяет западное оборудование против своих граждан, почему мы должны экспортировать его?» – заявил Ландсбергис.



28 ноября, после того как власти заявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года, в стране вспыхнули протесты. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил принятое решение шантажом со стороны европейских политиков, который выражается в грантах и кредитах. Также он обвинил Европарламент в регулярных оскорблениях Грузии.

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#оружие
#власть
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#протесты
#евросоюз
#литва
#грузия
Джихадисты в Сирии захватили Пальмиру — видео
Джихадисты в Сирии захватили Пальмиру
07 декабря 2024, 15:27

Фото: istockphoto/jasminam

В Сирии боевики заняли ряд населенных пунктов и военных объектов в сельской местности провинции Хомс. В том числе джихадисты захватили легендарную Пальмиру, быстро достигнув окраин города.
Знаменитый объект всемирного культурного наследия — живописные развалины с обложки советского учебника — уже находятся под контролем террористов, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Причём произошло это не без участия США. Отмечается, что аэродром Эт-Тияс (он же — американская авиабаза Т4) находится между Пальмирой и Хомсом.

Пальмира — один из богатейших городов поздней античности (обычно ограничиваемый III–VI веками н. э.), расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, в мухафазе Хомс между Дамаском и Евфратом, в 240 километрах к северо-востоку от первого и в 140 километрах от второго.

Город Пальмиру основал царь Митанни Кирта I в 1500 году до нашей эры как защитную крепость от арамейских набегов. Возник как перевалочный пункт для караванов, пересекавших Сирийскую пустыню.

В настоящее время на месте Пальмиры — сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.







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#аэродром
#сша
#операция
#город
#сирия
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Infobrics: Запад напуган российской ракетой «Циркон»
07 декабря 2024, 14:10

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» напугала западные страны. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для Infobrics, официального портала сообщества БРИКС, он отмечает, что особенно устрашающими для Запада являются многоцелевые возможности «Циркона». Эта ракета может запускаться с подводных лодок, надводных кораблей и/или наземных платформ. Чистая скорость и кинетическая энергия твердотопливной двухступенчатой ракеты, способной нести ядерное оружие, не имеет аналогов в мире, отмечает эксперт.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принята на вооружение 4 января 2023 года.

Основные характеристики ракеты:

• Скорость: до 9 Махов (около 11 025 км/ч).
• Максимальная дальность: 400–1000 км.
• Мощность заряда: ~300–400 кг.
• Боевая часть: фугасная. Предусмотрена возможность использования ядерной боеголовки.
• Цели: как морские, так и наземные.
• Места запуска: корабли и подводные лодки.

Ракета способна маневрировать в полёте и поражать цели с высокой точностью.

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#скорость
#оружие
#энергия
#вооружение
#ракета
#ядерное оружие
#брикс
#запад
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Готовы ли США к ядерной войне с Россией из-за Украины?
19FortyFive: США не готовы к ядерному конфликту с Россией из-за Украины
07 декабря 2024, 12:30

Фото: istockphoto/vadimrysev

США не следует идти на риск ядерной войны с Россией из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны.
Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Решение Джозефа Байдена разрешить Киеву использование ракет ATACMS против России обозреватели назвали безрассудным. В публикации отмечается, что Трампу предстоит исправить эту ситуацию. По мнению авторов материала, «старый новый» президент США может ограничить применение Украиной американского оружия, что приведёт к завершению конфликта.

«Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины», - говорится в статье.

В ноябре представителем Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмиралом Томасом Бьюкененом было сделано заявление о том, что США допускают обмен ядерными ударами, который позволит сохранить часть арсенала для сдерживания потенциальных противников.

Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на Россию.

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#сша
#оружие
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#президент
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#страны
#заявление
#ядерное оружие
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Джорджеску: отмена итогов выборов в Румынии — госпереворот
07 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/ starpik

Победивший в первом туре выборов на пост президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал госпереворотом отмену итогов голосования Конституционным судом государства, Политик заявил об этом в видеообращении, проинформировало агентство РИА Новости.
«Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — обратил внимание Кэлин Джорджеску.

Политик подчеркнул, что власть народа — основа каждой демократической страны. Он посоветовал гражданам Румынии продолжать бороться за свои права.

Ранее сообщалось, что кандидат, который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску собирается выступить против дальнейшего предоставления помощи Киеву, если сможет одержать окончательную победу в борьбе за пост лидера государства.

Политик отмечал, что в если его изберут, то «немедленное прекращение украинского конфликта станет приоритетом во внешней политике».

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#права
#власть
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#страны
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В ноябре Байден дважды приказывал нанести удары по КСИР в Сирии
07 декабря 2024, 09:57

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Американский президент Джозеф Байден в ноябре дважды отдавал распоряжения о нанесении ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии. Об этом сам глава Белого дома сообщил в специальном письме Конгрессу США.
В документе, опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что поручения американским военным нанести удары по иранскому КСИР в Сирии президент отдавал 11 и 26 ноября. По словам Байдена, атаки были направлены на штаб-квартиры, центры управления и координации, а также на склады вооружений и логистические объекты.

Американский лидер объяснил эти удары необходимостью ответных мер после нападений на базы США и их персонал в Сирии, которые угрожали жизням военнослужащих коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

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#сша
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#дома
#лидер
#сирия
#джозеф байден
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В Румынии Конституционный суд аннулировал итоги первого тура выборов президента
07 декабря 2024, 09:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов. Такое решение было принято накануне, 6 декабря.
Как сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники, это означает что весь избирательный процесс в стране начнётся заново. Пресс-служба Конституционного суда опубликовала заявление, в котором обосновано решение об отмене выборов. В документе указано, что в ходе выборов избиратели были дезинформированы, а избирательный процесс искажён.

Сообщается, что в ходе выборов неназванный кандидат манипулировал голосами избирателей, используя цифровые технологии и искусственный интеллект. Тем самым было нарушено избирательное законодательство. Кроме того, его кампания финансировалась из источников, которые не были указаны.

Ранее независимый кандидат Кэлин Джорджеску, неожиданно для многих одержавший победу по итогам первого тура президентских выборов, назвал решение Конституционного суда государственным переворотом. Он призвал граждан Румынии продолжать бороться за свои права.

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#права
#технологии
#заявление
#искусственный интеллект
#служба
#румыния
#выборы
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Politico: ЕС в третий раз не смог согласовать 15-й пакет антироссийских санкций
07 декабря 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Leestat

В пятницу, 6 декабря, в Евросоюзе в очередной раз не смогли согласовать 15-й пакет антироссийских санкций. Это произошло из-за несогласия по отдельным моментам представителей Латвии и Литвы.
Как сообщает Politico, послы прибалтийских республик возражали против пункта, продлевающего меру, которая позволяет западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на различные санкции. Это вызвало очередную задержку принятия санкционного пакета. Обозреватели издания отмечают, что действие данной меры продлевалось уже трижды с декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Брюссель планирует принять новый пакет антироссийских санкций до конца 2024 года. Согласно черновику документа, количество танкеров, на которые будут распространяться ограничения, возрастёт до 75. Также в санкционный список попадут более 50 физических лиц и около 30 организаций.

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#санкции
#ограничения
#меры
#евросоюз
#литва
#латвия
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Сирийская армия при поддержке ВКС РФ атаковала боевиков в провинции Хомс
07 декабря 2024, 07:59

Фото: istockphoto/Kharkhan_Oleg

Подразделения Вооружённых сил Сирии при поддержке самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали позиции боевиков в провинции Хомс. Террористы несут серьёзные потери.
Об этом в своей социальной сети сообщило министерство обороны арабской республики. По данным ведомства, ликвидированы и ранены десятки боевиков, а также разгромлена колонна принадлежащей им военной техники. Часть террористов в панике отступила. Бои в направлении Ад-Дар Аль-Кабир - Таблисе - Растан на севере провинции продолжаются.

Ранее губернатор Хомса Нумейр Махлюф заверил, что власти предпринимают все необходимые усилия для поддержания безопасности и нормальной жизни в провинции. Он также сообщил, что все государственные учреждения и ведомства, предоставляющие услуги населению, работают в круглосуточном режиме. Глава региона призвал жителей Хомса не доверять слухам и ориентироваться только на официальную информацию.

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#губернатор
#услуги
#сирия
#террористы
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США пытается ослабить Россию за счет разжигания конфликта в Грузии
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад разжигает конфликт в Грузии для дестабилизации России
07 декабря 2024, 06:40

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Западные страны пытаются ослабить Россию за счет разжигания конфликтов вокруг нее. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.
По словам эксперта, такая стратегия США связана с проигрышем на украинской территории. Для перетягивания ситуации в выгодную для себя сторону Запад предпринял попытку дестабилизировать обстановку в Грузии.

Напомним, что сейчас в стране наблюдаются массовые митинги и стычки с полицией. Протестующие вышли на улицы после приостановления переговоров с Брюсселем о вступлении страны в ЕС.

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#сша
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#запад
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