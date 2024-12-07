Европа придумала наказание для Грузии

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Министр иностранных дел Литвы Габрииэлюс Ландбергис поделился идеей, как наказать Грузию за «подавление» протестов. По его мнению, следует ограничить экспорт, как это было проделано с Белоруссией в 2010 году.
Об этом политик написал в своей социальной сети Х. Министр напомнил, что в 2010 году в ответ на разгон демонстрации в Минске Евросоюз наложил эмбарго на оборудование и оружие, используемые силовыми структурами.
28 ноября, после того как власти заявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года, в стране вспыхнули протесты. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил принятое решение шантажом со стороны европейских политиков, который выражается в грантах и кредитах. Также он обвинил Европарламент в регулярных оскорблениях Грузии.
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«Думаю, нам уже пора думать об аналогичном шаге. Если власть применяет западное оборудование против своих граждан, почему мы должны экспортировать его?» – заявил Ландсбергис.
28 ноября, после того как власти заявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года, в стране вспыхнули протесты. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил принятое решение шантажом со стороны европейских политиков, который выражается в грантах и кредитах. Также он обвинил Европарламент в регулярных оскорблениях Грузии.
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Александр Бойцов