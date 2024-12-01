Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии

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Латвия, Литва и Эстония планируют ввести санкции в отношении грузинских властей из-за протестов в стране и приостановки процесса евроинтеграции. Об этом заявил в социальной сети X министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», – отметил дипломат.
Позднее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что введение санкций «необходимо в отношении высшего самопровозглашенного правительства Грузии». Ведомство призвало ЕС и США «последовать нашему примеру».
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Александр Климов