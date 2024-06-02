Глава литовского МИД Ландсбергис сделал откровенное признание по Украине

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Украина находится сейчас в очень плохом положении. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В интервью ZDF он отметил, что если оглянуться на год назад, то сейчас Киев находится в худшем положении, чем раньше. Это происходит несмотря на то, что на Западе произносится много сильных речей, указал глава литовского МИД. По его мнению, западные союзники Украины должны подумать о том, как нанести «ответный удар» России.
При этом, считает Ландсбергис, присутствие военнослужащих НАТО на Украине якобы не будет означать прямого участия Североатлантического альянса в конфликте, так как, по словам министра, такое решение примут не все участники блока, а только «отдельные государства».
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Александр Бойцов