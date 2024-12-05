«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии

Владимир Зеленский
Санкции Украины против Грузии носят символический характер, главное «поле боя» в этой ситуации — политика и имидж. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, ответные меры Тбилиси могут такого же рода, объемы торговли между странами не изменятся.
«Обе страны зависят от поддержки Запада, и чрезмерная эскалация может быть для них вредна. Украина стремится к солидарности с западными партнерами <...>, а Грузия в свою очередь старается удерживать баланс между Западом и Россией. В этой ситуации любые резкие шаги чреваты потерей доверия», — пояснил эксперт в комментарии для «Известий».Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии из-за якобы жесткого подавления беспорядков. Как сообщает Общественная Служба Новостей, под ограничения главы киевского режима попали 19 политиков, среди которых премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Украина применила санкции против <…> Иванишвили и его соратников, 19 лиц», — приводит портал слова Зеленского.Читайте также:
В Раде дали Зеленскому совет после его выпада против Грузии
«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии
Зеленский пообещал подготовить санкции против Тбилиси из-за разгона протестов в Грузии
Данил Пономарев