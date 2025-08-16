Макрон призвал продолжать оказывать давление на Россию после саммита на Аляске

16 августа 2025, 15:00

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза сохранять политическое и экономическое давление на Россию и продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом он написал в соцсети X.