Макрон призвал продолжать оказывать давление на Россию после саммита на Аляске
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза сохранять политическое и экономическое давление на Россию и продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом он написал в соцсети X.
В ходе обсуждения с лидерами ЕС итогов саммита президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, Макрон подчеркнул, что «пока не будет заключён прочный и долгосрочный мир, уважающий права Украины», давление на Москву должно сохраняться. По его словам, устойчивый мир невозможен без «незыблемых гарантий безопасности».
Французский лидер также положительно оценил усилия США по поиску дипломатического решения конфликта и отметил, что действия американской администрации «вносят конструктивный вклад в процесс урегулирования».
Макрон вновь подтвердил, что Франция останется сторонником политической, военной и экономической поддержки Украины в условиях продолжающегося противостояния.
