Медведев оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

16 августа 2025, 18:05

Зампред Медведев: Россия и США восстановили механизм встреч на высшем уровне

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram‑канале подвёл первые итоги встречи президентов России и США на Аляске.