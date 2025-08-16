Медведев оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram‑канале подвёл первые итоги встречи президентов России и США на Аляске.
По его словам, восстановлен полноценный механизм высших двусторонних контактов — встреча прошла спокойно, без ультиматумов и угроз. Путин лично и подробно изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, а американский президент отказался от эскалации давления на Россию, отметил Медведев.
Он также подчеркнул, что встреча показала: переговоры возможны без предварительных условий и параллельно с продолжающимися боевыми действиями. Главным, по его словам, стало то, что лидеры прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов переговоров о прекращении боевых действий на Украину и Европу.
Ранее Трамп объявил о начале подготовки трёхсторонней встречи России, Украины и США.
