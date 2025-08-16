На украинском телевидении заявили, что на Аляску летал «двойник Путина»

16 августа 2025, 17:10

Украинский психолог Попов заявил, что на Аляску якобы летал двойник Путина

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что на Аляску якобы прилетал молодой двойник российского президента Владимира Путина для встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».