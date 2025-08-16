На украинском телевидении заявили, что на Аляску летал «двойник Путина»
Кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что на Аляску якобы прилетал молодой двойник российского президента Владимира Путина для встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
По мнению эксперта, на видео встречи Путин выглядит гораздо моложе и спортивнее своих 72 лет, а также уверенно передвигается.
Ранее, в октябре 2023 года, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг наличие у Путина двойников.
В интервью ТАСС в 2020 году Путин признал, что в начале 2000-х рассматривалась возможность использования двойника для обеспечения собственной безопасности, но он от этой идеи отказался. В 2021 году Песков сообщил, что президент знаком с теориями о двойниках и относится к ним с улыбкой.
