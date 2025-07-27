Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз заменит российские газ и нефть ресурсами из США

27 июля 2025, 23:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Евросоюз заменит российские газ и нефть на сжиженный природный газ (СПГ) и ядерное топливо из США. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.





В воскресенье между главой ЕК и американским президентом Дональдом Трампом было заключено соглашение, согласно которому практически весь экспорт из Евросоюза будет облагаться пошлинами в 15%. Помимо этого, ЕС обязался покупать у США сжиженный природный газ и ядерное топливо.





«Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива», — передает слова фон дер Ляйен РИА Новости.