Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией

Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Европарламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».


Отмечается, что при учёте нынешних тенденций Европарламент в своей следующей резолюции с большой долей вероятности может открыто потребовать от Грузии начать войну с Россией.

В представленном заявлении также упоминается о пяти ранее принятых резолюциях, которые посвящались Грузии. В них, помимо прочего, требовалось от Тбилиси введения антироссийских санкций и ограничений в отношении председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Также Европарламент настаивал на освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Читайте также:

В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии в 2025 году

В Тбилиси оппозиция провела антиправительственный митинг против итогов выборов

Грузия депортирует 25 иностранцев, участвовавших в акциях протеста
#грузия
#россия
#евросоюз
#война
#прогноз
#страны
#политика
Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок
08 января 2025, 17:17

Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок, но только при условии, что бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
В декабре издание «Страна» писало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов.

По данным издания, окружение Зеленского уже приняло решение о втором сроке. С уровнем доверия 52% у нынешнего главы государства остаются шансы одержать победу.

При этом отмечается, что Залужный получил от главы офиса Зеленского Андрея Ермака предложение о том, что в случае невыдвижения своей кандидатуры он сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и кресло спикера в Верховной раде. В настоящее время Залужный ещё не принял окончательного решения.

Читайте также:

На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады

«Всегда»: стало известно о главном секрете Зеленского

«Это подкастер»: На Украине оправдали мат Зеленского в интервью
#владимир зеленский
#украина
#выборы
#президент
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США
08 января 2025, 16:45

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США во главе с директором ведомства по вопросам Украины Уинфилдом Свонтоном. Об этом сообщило Минобороны страны в своём Telegram-канале.
Отмечается, что перед заседанием в формате Рамштайн в украинскую столицу прибыла американская делегация.

Со стороны Украины участие в переговорах принял замминистра обороны Сергей Боев. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, в том числе обсуждение итогов предоставления военной помощи Киеву от Вашингтона.

Также американские и украинские представители запланируют взаимодействие Советов нацбезопасности обеих сторон в наступившем году.

Читайте также:

На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады

Швейцария готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине

Трамп сделал неожиданное заявление об Украине, России и НАТО
#киев
#украина
#сша
#политика
#встреча
#оружие
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу
08 января 2025, 15:12

Фото: iStock/macky_ch

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД страны.
Отмечается, что в среды были сняты флаги Польши и Евросоюза с флагштоков на здании, а также демонтирована табличка генконсульства с фасада.

Также в сообщении сказано, что в 8 января состоялась церемония закрытия консульства Польши в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал посол Варшавы в России Кшиштоф Краевский.

Ранее, в конце ноября прошлого года, закрылось генконсульство России в городе Познань в Польше. Около здания был спущен российский флаг.

Читайте также:

МИД Венгрии: отказ Польши пригласить посла на церемонию в ЕС жалкий и детский

Полиция Польши проверяет происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара

В МИД отреагировали на планы Польши построить дорогу к границе с Россией
#польша
#россия
#санкт-петербург
#посольство
#флаг
#мид
#церемония
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России
08 января 2025, 14:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире. Об этом сообщил начальник Генштаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».
Он подчеркнул, что в настоящее время практически невозможно осуществление поставок оружия из России, в связи с чем были расторгнуты некоторые контракты. Оставшиеся были отложены до нормализации международных отношений на глобальном уровне.

Мойсилович добавил, что Сербия в настоящее время пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Также генерал подчеркнул, что оружие российского производства находится на вооружении многих стран, а также изготавливается по лицензиям за пределами России. В связи с этим армия Сербии находит способы для обслуживания своей военной техники.

Читайте также:

Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США

Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS

Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев
#россия
#сербия
#оружие
#поставки
#контракт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный координатор поставок вооружения Украине ушла из Пентагона
Politico: ведущий координатор военных поставок Украине Купер ушла из Пентагона
08 января 2025, 12:52

Фото: iStock/icholakov

Главный координатор военных поставок Украине в Пентагоне Лора Купер покинула свой пост. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что она играла ведущую роль в вопросе снабжения Киева вооружением.
Отмечается, что отставка произошла в начале 2025 года. Купер находилась на этой должности в Пентагоне на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Штаты заметно снизили объём военной помощи Украине. Он составил порядка 19,5 миллиардов долларов, что в переводе на рубли равняется 2,02 триллионам. Большая часть поставок в прошлом году была направлена на укрепление украинской системы ПВО.

Читайте также:

Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт

Пушков раскрыл замысел Трампа и Маска по Великобритании

«Чёрта с два»: премьер Канады ответил Трампу на предложение присоединить страну к США
#пентагон
#украина
#сша
#россия
#пво
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция и Сирия могут провести крупномасштабную операцию против РПК
08 января 2025, 12:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Войска Турции и Сирии могут провести крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК) в случае, если Запад выдвинет «новые требования». Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкие власти выступили с ультиматумом в адрес курдских боевиков РПК в Сирии, заявив, что в случае игнорирования призывов военная операция может быть неизбежно реализована.

Издание отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецко-сирийская операция неизбежна, если РПК не сложит оружие и продолжит настаивать на другой администрации в Сирии. Также меры ​будут приняты в том случае, если Запад выдвинет новые требования, суть которых не раскрывается.

Читайте также:

Турция уведомила США о намерении уничтожить Рабочую партию Курдистана в Сирии

Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией

Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
#турция
#сирия
#конфликт
#сша
#операция
#израиль
#оружие
#реджеп тайип эрдоган
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков раскрыл замысел Трампа и Маска по Великобритании
Пушков: Трамп разрешает Маску критиковать Британию, чтобы убрать Стармера
08 января 2025, 11:50

Фото: iStock/mrrobotonur07

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого обвиняют в якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Отмечается, что репутация Стармера стремительно рушится под давлением Илона Маска и Найджела Фаража – главы британской правопопулистской партии Reform UK, которую американский миллиардер назвал единственной надёжной в Британии.

Пушков убеждён, что Трамп не выступает против таких нападок на Стармера со стороны Маска, поскольку хочет добиться прихода на должность премьера Британии другого политика.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что как минимум тысяча несовершеннолетних девочек подверглась изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. При этом, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность остановить эти преступления.

Маск подчеркнул, что в Великобритании предъявление обвинения в том числе по делам об изнасиловании производится полицией с одобрения Королевской прокурорской службы. В период, когда расследовалось дело в Телфорде, службой руководил Стармер. Он закрыл дело, несмотря на неопровержимые доказательства вины. Маск убеждён, что это было сделано с целью избежать обвинений в адрес самого Стармера.

Читайте также:

Times: Стармер надеется убедить Трампа продолжить поставки оружия Киеву

Илона Маска считают президентом в США

В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»
#сша
#великобритания
#политика
#илон маск
#дональд трамп
#премьер-министр
#обвинение
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады
Экс-депутат Олейник объявил нелегитимным спикера Верховной рады Стефанчука
08 января 2025, 11:31

Фото: iStock/olegda88

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук является таким же нелегитимным, как Владимир Зеленский. Об этом заявил член движения «Другая Украина», бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда назвал голосование «несвоевременным».

Олейник подчеркнул, что во время объявленного военного положения разрешены только выборы Верховной рады. Однако будучи уже нелегитимным Зеленский вносит в парламент законопроект о продлении военного положения, который в итоге приняли. Если бы проект вносит Стефанчук, как врио президента, то военное положение было бы на законном основании продлено. Однако в случае с Зеленским это означает нарушение закона, а значит с 29 августа 2024 года (дата истечения пятилетних полномочий Рады) такое положение в стране не действует.

Эксперт добавил, что на парламентские выборы даётся 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва. Однако выборы не проводились, значит и у Верховной рады, так же как у Зеленского, истёк пятилетний срок полномочий.

Олейник отметил, что такое положение опасно, поскольку, когда Россия будет прорабатывать вопрос мирного договора с Украиной, возникнет вопрос о легитимности спикера Рады Стефанчука. Если договор будет подписан, а затем на Украине сменится власть, то новые судьи начнут разбираться, кем был Стефанчук на момент подписания. В результате, сделку посчитают незаконной.

Читайте также:

Лавров оценил легитимность Верховной рады для переговоров с РФ

В украинской Раде отрегулируют условия пребывания ВС за рубежом в военное время

В Раде заявили, что Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность решением по газу
#верховная рада
#украина
#владимир зеленский
#политика
#выборы
#россия
#договор
#власть
#нарушение
#законо парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: блокировка поставок газа в Приднестровье — издевательство над жителями
08 января 2025, 11:17

Фото: iStock/ NiseriN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку Молдовой поставок газа в Приднестровье. Её процитировал Teлеграм-канал «Sputnik Молдова».
Официальный представитель МИД Российской Федерации отметила, что блокировка Молдовой поставок газа в Приднестровье является издевательством над местными жителями.

Мария Захарова подчеркнула, что в Молдавии в настоящий момент происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира».

«Под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что после прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).

Читайте также:

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе

Резкое падение цен на газ в Европе до минимума случилось на биржевых торгах

Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе
#газ
#молдавия
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате