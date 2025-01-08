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Европарламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Отмечается, что при учёте нынешних тенденций Европарламент в своей следующей резолюции с большой долей вероятности может открыто потребовать от Грузии начать войну с Россией.
В представленном заявлении также упоминается о пяти ранее принятых резолюциях, которые посвящались Грузии. В них, помимо прочего, требовалось от Тбилиси введения антироссийских санкций и ограничений в отношении председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Также Европарламент настаивал на освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.
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Анастасия Чинкова