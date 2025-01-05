В Тбилиси оппозиция провела антиправительственный митинг против итогов выборов

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В центре Тбилиси в Грузии оппозиция провела антиправительственный митинг против итогов выборов. Об этом рассказали на телеканале Mtavari Arkhi.
«На 38-й день протеста участники собрались в центре Кутаиси, в Батуми перед зданием Конституционного суда, в Зугдиди и в Тбилиси перед зданием парламента», — говорится в сообщении.
Митингующие вновь перекрыли проспект Руставели. Также оппозиция требовала освободить незаконно задержанных на прошлых акциях протеста. По данным телеканала, 5 января запланированы митинги с 17:00 до 23:00 по местному времени. Это будет 39-й день народных протестов в Грузии.
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