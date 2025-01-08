В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии в 2025 году

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В 2025 году Грузия не будет устанавливать дипломатический диалог с Россией и не пойдёт на восстановление дипотношений. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что позиция грузинских властей по отношению к Москве в этом году по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем.
Причём в докладе указано, что вне зависимости от того, какой политической ориентации в итоге будет придерживаться Грузия, страна не перейдёт к установлению дипломатического диалога и восстановлению дипломатических отношений с Россией.
Кроме того, маловероятно, что Тбилиси примет участие в обсуждении проблем Южной Осетии на платформе «3 + 3».
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Причём в докладе указано, что вне зависимости от того, какой политической ориентации в итоге будет придерживаться Грузия, страна не перейдёт к установлению дипломатического диалога и восстановлению дипломатических отношений с Россией.
Кроме того, маловероятно, что Тбилиси примет участие в обсуждении проблем Южной Осетии на платформе «3 + 3».
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Анастасия Чинкова