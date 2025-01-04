Грузия депортирует 25 иностранцев, участвовавших в акциях протеста

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МВД Грузии приступило к процедуре выдворения из страны 25 граждан иностранных государств, который участвовали в протестных акциях в ноябре-декабре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Отмечается, что в числе лиц, которых Департамент миграции МВД выдворит их страны, иностранные граждане, участвовавшие в протестах в Тбилиси и получившие различные административные штрафы. Из 25 лиц 10 граждан других стран уже выдворены за пределы Грузии.
Ведомство уточнило, что в общей сложности в ноябре-декабре прошлого года из страны был выдворен 91 гражданин другого государства. В их числе иранцы, алжирцы, индийцы, марокканцы, египтяне, турки, азербайджанцы, россияне, туркмены и другие.
По данным МВД, всего за 2024 год страну принудительно покинули 430 иностранцев, что на 126% больше показателей 2023 года.
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Ведомство уточнило, что в общей сложности в ноябре-декабре прошлого года из страны был выдворен 91 гражданин другого государства. В их числе иранцы, алжирцы, индийцы, марокканцы, египтяне, турки, азербайджанцы, россияне, туркмены и другие.
По данным МВД, всего за 2024 год страну принудительно покинули 430 иностранцев, что на 126% больше показателей 2023 года.
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Анастасия Чинкова