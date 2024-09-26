США будут участвовать в предоставлении Киеву безвозмездного кредита в $50 млрд

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США согласились участвовать в инициативе «Группы семи» (G7) по предоставлению Украины безвозмездного кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
При это отмечается, что объём вклада Штатов в этот кредит будет зависеть от внесения изменений в санкционный режим Евросоюза против России.
Так, если ЕС усовершенствует режим санкций против России, в первую очередь сделав его более предсказуемым, Вашингтон готов будет внести 20 миллиардов долларов в масштабный план оказания помощи Киеву.
Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудра заявила, что западные страны так и не предоставили Киеву подробностей о сроках и условиях получения кредита в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных активов России.
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Так, если ЕС усовершенствует режим санкций против России, в первую очередь сделав его более предсказуемым, Вашингтон готов будет внести 20 миллиардов долларов в масштабный план оказания помощи Киеву.
Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудра заявила, что западные страны так и не предоставили Киеву подробностей о сроках и условиях получения кредита в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных активов России.
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Анастасия Чинкова