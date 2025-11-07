Европарламент призвал ускорить переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

07 ноября 2025, 19:01

ЕП подтвердил непоколебимую поддержку Молдавии на пути в Европейский союз

Фото: Istock / Iuri Gagarin

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости незамедлительного начала переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз. Об этом сообщает «Интерфакс».





Она отметила, что поддержка Молдавии со стороны Европарламента остается «непоколебимой».





«Сейчас наступило время для того, чтобы открыть переговоры о вступлении [Молдавии] в Евросоюз. Это чёткая позиция Европарламента. Этот посыл я всё время довожу до Евросовета, европейских лидеров», — подчеркнула Метсола.