Европарламент призвал ускорить переговоры о вступлении Молдавии в ЕС
ЕП подтвердил непоколебимую поддержку Молдавии на пути в Европейский союз
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости незамедлительного начала переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она отметила, что поддержка Молдавии со стороны Европарламента остается «непоколебимой».
«Сейчас наступило время для того, чтобы открыть переговоры о вступлении [Молдавии] в Евросоюз. Это чёткая позиция Европарламента. Этот посыл я всё время довожу до Евросовета, европейских лидеров», — подчеркнула Метсола.Ранее, в августе, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз выделит Молдавии 1,9 млрд евро в течение двух лет на проведение проевропейских реформ.