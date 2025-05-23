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Китайское рейтинговое агентство CCXI впервые с начала специальной военной операции присвоило России суверенный кредитный рейтинг на уровне BBB+g со стабильным прогнозом. По мнению декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, это решение демонстрирует устойчивость российской экономики перед санкционным давлением, хотя не стоит ожидать немедленного притока китайских инвестиций.
Селезнев в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что повышение рейтинга свидетельствует о поддержке России со стороны глобального большинства, вопреки попыткам представить страну изолированной. Он обратил внимание на объем золотовалютных резервов РФ, которые по состоянию на сегодняшний день составляют 687,3 млрд долларов, превышая показатели США, Франции и Великобритании.
Это, по словам эксперта, подтверждает стабильность экономики, которая продолжает развиваться несмотря на санкции, оказывающие большее влияние на их инициаторов. Экономист подчеркнул, что повышение рейтинга не означает скорого наплыва китайских капиталов, но отражает общий позитивный тренд. При этом он отметил, что оценка реального влияния рейтинга на инвестиционные потоки требует времени, поскольку этот вопрос остается тесно связанным с политической конъюнктурой.
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Это, по словам эксперта, подтверждает стабильность экономики, которая продолжает развиваться несмотря на санкции, оказывающие большее влияние на их инициаторов. Экономист подчеркнул, что повышение рейтинга не означает скорого наплыва китайских капиталов, но отражает общий позитивный тренд. При этом он отметил, что оценка реального влияния рейтинга на инвестиционные потоки требует времени, поскольку этот вопрос остается тесно связанным с политической конъюнктурой.
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Анастасия Хохлова