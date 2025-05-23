Раскрыты главные плюсы повышения кредитного рейтинга России

Китайское рейтинговое агентство CCXI впервые с начала специальной военной операции присвоило России суверенный кредитный рейтинг на уровне BBB+g со стабильным прогнозом. По мнению декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, это решение демонстрирует устойчивость российской экономики перед санкционным давлением, хотя не стоит ожидать немедленного притока китайских инвестиций.