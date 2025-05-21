NYT: Трамп заявил Зеленскому, что РФ и Украина должны сами решить конфликт

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам европейских государств о том, что России и Украине необходимо самим прийти к урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Times.
«Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка Путину, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно», — передает газета.
По информации издания, Трамп сказал об этом Зеленскому и европейским лидерам после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщало, что отказ Трампа от введения очередных антироссийских санкций говорит о внутреннем расколе НАТО.
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Иван Мусатов