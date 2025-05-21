«Не рой яму другому»: Экономист оценил новые санкции против РФ

Фото: iStock/designer491
Новые антироссийские санкции Великобритании и стран ЕС можно охарактеризовать поговоркой «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Такое заявление сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Российская экономика ответила своей высокой устойчивостью на все предыдущие пакеты санкций. Мне здесь вспоминается известная фраза: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он также добавил, что рост экономики РФ в текущем году будет выше мировых.
При этом политолог, публицист Юрий Светов рассказал Общественной Службе Новостей, что президент США не хочет вводить новые санкции в отношении России, потому что его основной целью является возврат денежных средств, затраченных на помощь Украине.
«Лидеры европейских государств убеждали Трампа быть жестким, требовательным и вводить против России санкции, а он вдруг говорит, что есть перспектива. Это такой постоянный американский стиль — дубинка и морковка, но Владимира Путина не заманить в такие ловушки», — отметил Светов.
При этом он напомнил, что именно Трамп в 2017 году развязал санкционную войну против РФ.
Читайте также:
Отказ Трампа вводить антироссийские санкции говорит о расколе НАТО
Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ
Трамп: я не ввожу новые санкции против РФ из-за шанса урегулировать конфликт
Элина Позднякова