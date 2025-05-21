Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Не рой яму другому»: Экономист оценил новые санкции против РФ

«Не рой яму другому»: Экономист оценил новые санкции против РФ

Экономист Балынин: экономика РФ устойчива к санкциям ЕС
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Новые антироссийские санкции Великобритании и стран ЕС можно охарактеризовать поговоркой «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Такое заявление сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Российская экономика ответила своей высокой устойчивостью на все предыдущие пакеты санкций. Мне здесь вспоминается известная фраза: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что рост экономики РФ в текущем году будет выше мировых.

При этом политолог, публицист Юрий Светов рассказал Общественной Службе Новостей, что президент США не хочет вводить новые санкции в отношении России, потому что его основной целью является возврат денежных средств, затраченных на помощь Украине.

«Лидеры европейских государств убеждали Трампа быть жестким, требовательным и вводить против России санкции, а он вдруг говорит, что есть перспектива. Это такой постоянный американский стиль — дубинка и морковка, но Владимира Путина не заманить в такие ловушки», — отметил Светов.

При этом он напомнил, что именно Трамп в 2017 году развязал санкционную войну против РФ.

Читайте также:

Отказ Трампа вводить антироссийские санкции говорит о расколе НАТО

Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ

Трамп: я не ввожу новые санкции против РФ из-за шанса урегулировать конфликт
#сша
#экономика
#санкции
#помощь
#конфликт
#президент
#рост
#политолог
#стиль
#рф
#трамп
Убитый экс-советник Януковича мог претендовать на пост президента Украины
Военэксперт Киселёв: Андрей Портнов мог претендовать на пост главы Украины
21 мая 2025, 15:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов мог претендовать на пост президента Украины на возможных выборах главы государства, что могло стать причиной его убийства. Такую версию выдвинул военный эксперт из Луганска Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
Также собеседник агентства предположил, что Портнов мог мешать нынешнему режиму в Киеве.

Известно, что Портнов был одним из инициаторов принятых в 2014 году законов, мешавший проведению демонстраций в рамках Евромайдана. Также он внесён в чёрный список Евросоюза за якобы растраты госсредств.

Напомним, что в среду утром неизвестный открыл огонь по экс-советнику бывшего президента Украины Виктора Януковича. От полученных ранений Портнов скончался на месте. Это произошло около входа в элитную школу около Мадрида, куда он отвёз своих детей.

Читайте также:

Убитый экс-советник Януковича готовился обнародовать разоблачающие Зеленского сведения

Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида

Компромат на Зеленского и его окружение: кто и за что убил экс-советника Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида
#украина
#убийство
#испания
#президент
#пост
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убитый экс-советник Януковича готовился обнародовать разоблачающие Зеленского сведения
Убитый Андрей Портнов хотел обнародовать разоблачающие Зеленского сведения
21 мая 2025, 14:38

Владимир Зеленский

Убитый в среду бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать разоблачающие президента Украины Владимира Зеленского сведения. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что 21 мая в районе Мадрида был убит экс-советник бывшего президента Украины Януковича Андрей Портнов. Неизвестный подъехал ко входу в школу, куда с утра отвёз детей политик. В результате, мужчина произвёл несколько выстрелов, нанеся Портнову ранения, несовместимые с жизнью. После этого стрелок скрылся, его разыскивает полиция.

В Евросоюзе Портнов внесён в чёрный список за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, принятых в 2014 году для подавления демонстраций Евромайдана в Киеве.

Читайте также:

Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида

Суд на Украине заочно приговорил бывшего президента к 15 годам тюрьмы

Бордюжа: Янукович мог предотвратить конфликт на Украине силовыми методами
#убийство
#испания
#украина
#владимир зеленский
#информация
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин посадил Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет
21 мая 2025, 10:09

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Президент России Владимир Путин посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину со словами: «По дороге поговорим». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что российский лидер обратился к губернатору приграничного региона с предположением, что у того есть к нему много вопросов. После этого политики сели в автомобиль президента для разговора тет-а-тет.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 20 мая посетил Курскую область. Это был первый визит главы государства после полного освобождения региона от ВСУ. Российский лидер встретился с Хинштейном и волонтёрами. Подробнее о рабочей поездке президента читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификациях в Курской области

Хинштейн назвал число погибших мирных жителей за время вторжения ВСУ в Курскую область

Зрителям представят фильм про спецоперацию по освобождению Курской области
#владимир путин
#александр хинштейн
#курская область
#политика
#автомобиль
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: итоги разговора Путина и Трампа будет нелегко принять Украине
21 мая 2025, 05:43

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом будет нелегко принять Украине и ее союзникам. Об этом сообщает Reuters.
«С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — передает агентство.

Издание отмечает, что киевские власти обеспокоены и недавними заявлениями Трампа о том, что США ограничат свою посредническую роль в процессе урегулирования конфликта. При этом европейские лидеры шокированы решением американского президента не ставить ультиматумов России.

Читайте также:

NYT: Трамп заявил Зеленскому, что РФ и Украина должны сами решить конфликт

Отказ Трампа вводить антироссийские санкции говорит о расколе НАТО

Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ
#сша
#украина
#рф
#трамп
#владимир зеленский
#владимир путин
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: Трамп заявил Зеленскому, что РФ и Украина должны сами решить конфликт
21 мая 2025, 05:34

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам европейских государств о том, что России и Украине необходимо самим прийти к урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Times.
«Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка Путину, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно», — передает газета.

По информации издания, Трамп сказал об этом Зеленскому и европейским лидерам после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщало, что отказ Трампа от введения очередных антироссийских санкций говорит о внутреннем расколе НАТО.

Читайте также:

Песков: в будущем поднимется вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины

Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ

Путин убедил Трампа учитывать интересы Москвы
#россия
#украина
#документы
#трамп
#сша
#владимир зеленский
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате