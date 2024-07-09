МО РФ: Иностранные наемники на Украине открыто кричат о потерях

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Министерство обороны РФ заявило, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи.
Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч» рассказал, что иностранные наёмники на Украине открыто говорят о своих потерях и необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя.
В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в реальном времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.
Несмотря на необходимость соблюдать чистоту эфира, ВСУ часто используют сотовую связь. Радиоразведка группировки войск «Север» также перехватывает такие переговоры и может определить геопозицию абонентов.
Минобороны опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов».
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«Иногда попадаются иностранные подразделения, например, британцы. Пару раз мы сталкивались с ними, когда они были здесь. Как правило, они сообщают о своих потерях и просят срочно эвакуировать раненых», — рассказал «Горыныч», слова которого показаны на видео российского Минобороны.
В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в реальном времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.
Несмотря на необходимость соблюдать чистоту эфира, ВСУ часто используют сотовую связь. Радиоразведка группировки войск «Север» также перехватывает такие переговоры и может определить геопозицию абонентов.
Минобороны опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов».
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Стало известно о серьёзном повреждении линии обороны ВСУ на одном из направлений
Мира Полтева