Зеленский приказал затопить Харьков в случае прорыва ВС РФ

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Владимир Зеленский может приказать затопить Харьков в случае успешного продвижения российских сил в регионе. Так считает полковник запаса Геннадий Алехин, его слова приводит военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.
«В Главном штабе ВСУ рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город», — заявил Алехин.
Таким образом, он считает возможным подрыв дамб Травянского и Печенежского водохранилищ. Из-за этого многие населенные пункты будут затоплены.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ могут взять Харьков, если украинские боевики будут использовать американские ракеты ATACMS на Харьковском направлении для ударов вглубь России.
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Элина Позднякова