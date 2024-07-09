Процесс интеграции Грузии в Европейский союз временно остановлен

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Как сообщил посол ЕС Павел Герчинский, процесс интеграции Грузии в Евросоюз был приостановлен.
«Лидеры Евросоюза не понимают, чего хочет добиться нынешнее правительство Грузии. Закон о прозрачности иностранного влияния, на их взгляд, является шагом назад. Также антизападная и антиевропейская риторика, которую мы слышим, совсем не соответствует заявленной цели вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент Грузия не может вступить в Евросоюз», — сказал он.
При этом представитель ЕС охарактеризовал эти события как печальные.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что вступление Грузии в ЕС невозможно без изменения политики действующего правительства.
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