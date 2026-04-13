«Был слишком уверен»: Стало известно, почему Орбан проиграл выборы

Экс-депутат ЕП Ковач: Орбан был слишком самоуверен, поэтому проиграл на выборах

Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии из-за большой уверенности в своей победе. Так считает экс-депутат Европарламента от Венгрии, общественный деятель Бела Ковач.





Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Теперь Виктору Орбану в течение 30 дней придется покинуть свой пост.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Ковач отметил, что поражение на выборах партии Орбана «Фидес» — очень неприятная новость для России. Так, Москва потеряла одного друга, поскольку Мадьяр не будет дружить с Россией.





«Орбан был слишком уверен в победе. И его можно понять. Он полагал, что поддержка президента США, хорошие отношения с Владимиром Путиным, великолепные отношения с лидером Израиля являются достаточным основанием для того, чтобы уверенно идти на выборы и побеждать. Это стало его грубейшей ошибкой», — отметил Ковач.