«Был слишком уверен»: Стало известно, почему Орбан проиграл выборы

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии из-за большой уверенности в своей победе. Так считает экс-депутат Европарламента от Венгрии, общественный деятель Бела Ковач.



Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Теперь Виктору Орбану в течение 30 дней придется покинуть свой пост.

В разговоре с Общественной Службой Новостей Ковач отметил, что поражение на выборах партии Орбана «Фидес» — очень неприятная новость для России. Так, Москва потеряла одного друга, поскольку Мадьяр не будет дружить с Россией.

«Орбан был слишком уверен в победе. И его можно понять. Он полагал, что поддержка президента США, хорошие отношения с Владимиром Путиным, великолепные отношения с лидером Израиля являются достаточным основанием для того, чтобы уверенно идти на выборы и побеждать. Это стало его грубейшей ошибкой», — отметил Ковач.

Он подчеркнул, что Брюссель в случае с Орбаном оказался сильнее.
Элина Позднякова

