Стало известно, чем генсек НАТО Столтенберг займётся на пенсии

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter. Об этом глава НАТО сообщил журналистам после полета.
Столтенберг рассказал, что он впервые совершил полет на истребителе. По его словам, во время полета присутствовали некоторые сложности из-за сильных перегрузок.
Генсек НАТО отметил, что этот полет стал для него уникальным и впечатляющим опытом. Напомним, генсек Североатлантического альянса уходит осенью этого года в отставку. В связи с этим Столтенберг сообщил, что после завершения карьеры в НАТО не исключает карьеры военного летчика.
Ранее Столтенберг заявил, что конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям.
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Генсек НАТО отметил, что этот полет стал для него уникальным и впечатляющим опытом. Напомним, генсек Североатлантического альянса уходит осенью этого года в отставку. В связи с этим Столтенберг сообщил, что после завершения карьеры в НАТО не исключает карьеры военного летчика.
Ранее Столтенберг заявил, что конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям.
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Екатерина Коршунова